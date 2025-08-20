Aufzug am Rottweiler Bahnhof: Fahrstuhl wird bei Rettung zerstört – Gleise nicht barrierefrei erreichbar

Nach einer Rettung aus einem Aufzug am Bahnhof in Rottweil ist der Fahrstuhl zerstört. Der barrierefreier Zugang ist nicht möglich. Die Deutsche Bahn erklärt wie es weiter geht.
Wer derzeit am Bahnhof in Rottweil den Aufzug zu den Gleisen 4 und 5 verwenden möchte, der hat ein Problem. Denn der Aufzug ist seit einem Rettungseinsatz, bei dem ein Mann aus dem Fahrstuhl gerettet werden musste, zerstört. Das ist von unten allerdings nicht zu erkennen. Der Fahrstuhlkorb befindet sich oben an den Gleisen, und auch kein Hinweisschild oder Zettel weist im unteren Gang auf den Defekt hin.