Der Kreisverkehr am Rathausplatz wird am Montag, 16. Juni, halbseitig gesperrt. Eine großangelegte Umleitung ist die Folge.

Markierungsarbeiten sind der Grund für die wechselnd halbseitige Sperrung des Kreisverkehrs bei den Truchtelfinger Bären am Montag, 16. Juni.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Tailfingen rollt über den Kreisverkehr, der Verkehr Richtung Ebingen wird über Quellenstraße, Lindenstraße und Johannes-Brahms-Straße umgeleitet. Der Verkehr von Ebingen Richtung Bitz und Acura Klinik wird über Tennentalstraße, Landmannstraße und Degerfeldstraße, der Verkehr von Tailfingen Richtung Bitz und Acura Klinik über Quellenstraße, Lindenstraße, Johannes-Brahms-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Tennentalstraße, Landmannstraße und Degerfeldstraße umgeleitet.

Der Verkehr von Bitz in Richtung Tailfingen wird über Rotdornstraße und Holdertalstraße umgeleitet, der Verkehr von Bitz Richtung Ebingen über Landmannstraße und Tennentalstraße. Um eine reibungslose Abwicklung des Umleitungsverkehrs zu gewährleisten, sind entlang der gesamten Umleitungsstrecken in beiden Fahrtrichtungen durchgehend Haltverbot ausgewiesen. Die betroffenen Anwohner bittet die Stadt, diese Haltverbote unbedingt zu beachten und ihre Fahrzeuge in den umliegenden Straßen abzustellen.

Durch die Sperrung und Umleitung der Ortsdurchfahrt entfällt die Bushaltestelle am Rathausplatz in beide Fahrtrichtungen sowie die Bushaltestelle „Holdertalstraße“ in Richtung Ebingen. Für die Fahrtrichtung Ebingen wird in der Lindenstraße vor dem Gebäude Am Reislebach 3 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Aufhebung der Haltestellen, die Einrichtung der Ersatzhaltestelle und die Information der Busfahrtgäste erfolgt durch das beauftragte Verkehrsunternehmen, die Firma OVR.