Aufwendige Suche ergebnislos Wanderer hören Hilferufe in Bad Liebenzell

Zerklüftete Buntsandsteinfelsen und ein wahres Eldorado an kleinen Wanderpfaden locken dort viele Abenteurer an, die wagemutig über rutschige Baumstämme klettern. Für die Rettungskräfte der Feuerwehr war sofort klar: An diesen Felswänden und Steilhängen geht die Suche nur noch mit Kletterausrüstung weiter. Deshalb wurden am Samstag, eine halbe Stunde nach der Alarmierung, um 10 Uhr zusätzlich eine Gruppe von Spezialisten der Höhenrettungsgruppe gerufen, die sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Feuerwehren im Kreis Calw zusammensetzt. Neun Kletterer suchten die entlegenen Winkel zwischen den Felswänden ab, die die Hubschrauberbesatzung wegen des dichten Blätterdachs nicht einsehen konnte.

Keine Spur von vermeintlich hilfloser Person