Für Unterhaltung sorgte der TV Ettenheim bei seiner Adventsfeier, zu der sich zahlreiche Familien bei Sonnenschein und eisigen Temperaturen in der bis auf den voll besetzten Stadthalle einfanden.

Nachdem Vereinsvorstand Frank Nann die rund 350 Gäste begrüßt hatte, zeigten die fünf- bis sechsjährigen Mädchen und Jungen der Gruppe „18@80ies“ den Einstieg des Nachmittagsprogramms. Sie ließen gemeinsam mit ihren Übungsleitern Sandra Schade und Matthias Haas die 1980er-Jahre wiederaufleben. In neonfarbenen Stulpen, Leggings und Schweißbändern balancierten die Kinder über eine Gymnastikbank, demonstrierten Rollen vorwärts und sprangen klatschend von einem zuvor erklommenen Turnkasten. Währenddessen ertönte aus den Lautsprecherboxen „Call on Me“ von Eric Prydz, eine Neuauflage des 80er-Jahre-Hits „Valerie“ von Steve Winwood. Über den Köpfen der Eltern und Großeltern im Publikum ragten die Handys zum Fotografieren und Filmen, so die Mitteilung des TV Ettenheim.

Lesen Sie auch

Die Kinder zeigten viele akrobatische Übungen

Anschließend gaben die von den Übungsleiterinnen Christina Hanke und Stefanie Karl trainierten sechs- bis siebenjährigen Mädchen und Jungen einen Einblick in ihre „Bunte Turnwelt“, die aus Vorwärtsrollen, Sprüngen durch Gymnastikreifen und Radschlägen bestand. Beim Balancieren über eine umgedrehte Gymnastikbank bewiesen die Kinder, dass sie nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen waren.

Einen starken Auftritt hatten auch die sechs- bis achtjährigen Mädchen, die von Jessica Berg trainiert werden und in Kostümen von Superhelden die Bühne betraten. Ihre Superkräfte demonstrierten die Kinder in kraftvollen Tanzbewegungen.

„Kugeln in Bewegung“ hieß die darauf folgende und auch von Jessica Berg einstudierte Tanzeinlage der acht- bis zehnjährigen Mädchen, die bei ihrer Aufführung Gymnastikbälle in Bewegung versetzten, indem sie diese gekonnt um ihren Körper rollten oder mit dem Bauch auf diesen lagen – bei höchster Körperspannung.

Die sieben- bis neunjährigen „Winter Wonder Girls“ stellten mit teilweiser Hilfestellung ihrer beiden Übungsleiterinnen Sarah Haarhaus und Olga Leipner mit akrobatischen Elementen, Radwenden und Handständen ihre Beweglichkeit unter Beweis. Als krönenden Abschluss ihres Auftritts bildeten sie wie Cheerleader eine Pyramide.

Die Girls des Showteams, das von Corina Kalt und Andrea Edte angeführt wird, traten zu Justin Timberlakes Lied „Can’t Stop the Feeling“ auf und beeindruckten durch akrobatische Elemente wie auch tänzerische Einlagen. Mit farblich abgestimmten Gymnastikbändern malten die Mädchen bunte, spiralförmige Linien in die Luft.

Das Publikum spendete allen Auftritten Applaus

„Black and White“ lautete das Motto der zehnjährigen Geräteturnerinnen, die von Birgit Walz trainiert werden und in schwarz-weißer Kleidung zu einem Michael-Jackson-Coversong auftraten. Dabei zeigten sie, wie beweglich sie sind und dass sie den Kopfstand, Handstand sowie weitere akrobatische Figuren wie Doppelrollen aus dem Effeff beherrschen und Turnen nicht immer eine Einzelleistung ist. Mit zwei Bannern mit der Aufschrift „Heal the World“ und „Save it for our Children“ setzten sie zum Abschluss ein Zeichen.

„Manege frei“ hieß es für den „Weihnachtszirkus Turnelli“, der finalen und mit knapp zehn Minuten längsten Showeinlage des Programms, das insgesamt etwa anderthalb Stunden dauerte. Unter der Leitung von Nannette Kirnberger und Janka Barth boten die sieben- bis neunjährigen Artistinnen und Artisten zu Weihnachtshits eine abwechslungsreiche Show am Boden, auf dem Balken und in der Luft. Wie auf dem Hochseil balancierten die Kinder mit einem Regenschirm in der Hand, glänzten mit Rädern und Bogengängen auf der Matte und katapultierten sich mit dem Trampolin über den Kasten. Dabei zeigten die Kinder nicht nur turnerische Fähigkeiten, sondern auch schauspielerisches Talent, erklärte der TVE.

Am Ende der Veranstaltung bat Vereinsvorsitzender Frank Nann alle Übungsleiter sowie die Kinder des Turnvereins auf die Bühne und bedankte sich für die Hilfe und für das rege Interesse des Publikums, das alle Showeinlagen des Nachmittags mit Beifall quittierte. Bei den Kindern bedankte sich der TV Ettenheim mit einem Weihnachtsgeschenk, das schon zum ersten Advent eine Atmosphäre wie unter dem Weihnachtsbaum vermittelte und den Kindern ein Strahlen ins Gesicht zauberte.

Gewichtheber fehlen

Die Gewichtheber des TV Ettenheim waren in diesem Jahr personell bedingt nicht am Start und holen ihren „Auftritt“ bei ihrem Wettkampf gegen den KSV Lörrach II in der Stadthalle Ettenheim nach.