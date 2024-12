Nachdem der Pop- und Gospelchor„Joyce“ aus Mötzingen bereits im vergangenen Jahr ein weihnachtliches Konzert mit Gottesdienstumrahmung veranstaltet hatte, wurde aufgrund der positiven Resonanz das Programm in diesem Jahr erweitert und nun unter dem Motto „Where are you, Christmas“ gleich zweimal aufgeführt.

Was ist der Sinn von Weihnachten? Dieser Frage sollte am im Gottesdienst in der Mauritiuskirche gemeinsam mit Pfarrer Stefan Taut auf den Grund gegangen werden. Und der Chor Joyce unter der Leitung von Patrick Rützel umrahmte diese Suche musikalisch mit festlichem vierstimmigen Gesang und Klavierbegleitung.

Eines der zentralen Stücke hierbei das gefühlvoll vorgetragene Lied „Mary did you know“ in der Version von Tim Hayden. Der Song reflektiert die christliche Überzeugung von der göttlichen Natur Jesu und seiner Fähigkeit, Wunder zu wirken.

Die Liedaussage „Maria, dein Kind ist gekommen um uns alle zu erneuern“ sollte eine der zentralen Botschaften in diesem Gottesdienst werden.

Zum Mitsingen eingeladen

Und auch die gemeinsamen Stücke, bei denen die Gottesdienstbesucher zum Mitsingen eingeladen waren, schufen eine Verbundenheit zwischen Chor und Kirchengemeinde. Besonderen Anklang fand hierbei das im Wechsel mit der Gemeinde gesungene Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, dessen Text aus dem 17. Jahrhundert stammt.

Am späten Nachmittag hatte der Chor auf die Fortsetzung der Suche nach dem Sinn des Weihnachtsfestes in die festlich beleuchtete Mötzinger Kirche eingeladen. Zahlreiche Besucher versammelten sich, um sich vom musikalischen Programm auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen zu lassen. Der Chor präsentierte dabei einen bunten Mix aus englischsprachigen Lobpreis- und Gospelliedern, der für Gänsehautmomente sorgen sollte – mal rhythmisch und mitreisend, aber auch gefühlvoll und besinnlich vorgetragen.

Weihnachtsglocken erklingen

Sogar Weihnachtsglocken ließen die Sänger- und Sängerinnen mit „Carol of the Bells“ klingen, die Musik für dieses Weihnachtslied stammt aus der Ukraine. Begleitet wurde der Chor durch die Pianistin Tanja Morozova, die mit ihrem virtuosen Spiel auf dem Piano –im Wechsel mit dem Chorleiter Patrick Rützel- zum Gelingen des Konzertes beigetragen hat.

Die Zugabe „Stand up“ in dem Arrangement von Marc Huff sorgte zum Abschluss für einen besinnlichen und bewegenden Moment. Die Besucher verließen die Kirche mit einem Lächeln auf den Lippen und der Vorfreude auf die kommenden festlichen Weihnachtstage im Herzen.

Der Chor Joyce bedankte sich bei allen Besuchern und allen Mitwirkenden für dieses wundervolle Konzerterlebnis und freut sich bereits auf das nächste Adventskonzert im kommenden Jahr.

Neue Sänger willkommen

Nach einer kurzen Weihnachtspause wird der Chor am 13. Januar wieder in die Proben einsteigen. Es werden neue Stücke begonnen. Wer Lust bekommen hat, ist eingeladen, montags um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Mötzingen mit zu proben (Kontakt per E-Mail an Joyce-moetzingen@gmx.de).