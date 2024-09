Comedian Heinrich del Core tritt am Samstag, 21. September, um 19.30 Uhr in der Josef-Merz-Halle auf.

Heinrich del Core kommt nach Aichhalden in die Josef-Merz-Halle mit seinem aktuellen Programm „GLÜCK g’habt!“

Der halbe Restitaliener versteht es mit seiner sympathischen, schwäbischen Leichtigkeit die Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben, vereint dabei Dolce Vita und schwäbische Tugenden in Perfektion miteinander, dass das Publikum sofort in seinem Bann gezogen wird und seinem Charme nicht auskommt, heißt es in der Ankündigung. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett.

Karten erhältlich

Für die Veranstaltung am Samstag, 21. September um 19.30 Uhr sind Karten im Vorverkauf beim Bürgerbüro Aichhalden und bei der Ortsverwaltung Rötenberg zum Preis von 26 Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter 07422/9 70 21 21 oder jennifer.ostertag@aichhalden.com sowie unter www.aichhalden.com