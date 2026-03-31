Auftritt kommt bestens an: Trachtenkapelle Schuttertal entführt Zuhörer in musikalische Fantasiewelten

Mit einem erfrischenden Frühjahrskonzert versetzten die Musiker ihre zahlreichen Gäste in die Welt der Mythen und der Magie. Dabei ging es von El Dorado bis ins alte Ägypten.
Unter der Leitung des Dirigenten Mario Kaulke erklang am Samstag in der Festhalle in Schuttertal als Auftakt das Stück „The Land oft El Dorado“ von Francis McBeth. Es machte die Aufbruchsstimmung im sagenhaften Goldland in Südamerika musikalisch anschaulich. Im Anschluss folgte die „Peer Gynt-Suite Nr.1“ von Edvard Grieg in der Bearbeitung von Otto Zurmühle. Die Musiker der Trachtenkapelle Schuttertal ließen die Sätze in ihrer Dramatik hautnah erleben.