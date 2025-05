Die Besucher dürfen sich neben der Musik laut Mitteilung jeweils auf eine besinnliche Stunde freuen und die „Stille des Mais“ genießen. Zum Abschluss der Andacht wird die Kapelle „Familie Haas“ – auch bekannt als das Edelweiß Echo – ein paar besinnliche Lieder spielen.

Seit 1994 bereichert diese Kapelle Maiandachten in verschiedenen Kirchen und sorgt mit ihrer Musik für eine herzliche Atmosphäre.

Auftakt der Maiandachten mit dem Edelweiß Echo ist am Sonntag, 11 Mai, um 15 Uhr auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen.

Auftritte in Königsfeld und Beffendorf

Der zweite Termin ist am Sonntag, 18. Mai, um 18 Uhr in der Kirche St.Johann in Tennenbronn. Weiter geht es am Sonntag, 25. Mai, um 18 Uhr in der Kirche St.Peter und Paul in Königsfeld.

Der letzte Termin ist am Donnerstag, 29. Mai, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Urban in Beffendorf.