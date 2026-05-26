Auftritt in Steinen: Musikverein macht die Kirche zum Konzertsaal

Die Petruskirche in Steinen war gut besucht, als der Musikverein Steinen zu seinem Kirchenkonzert eingeladen hatte.

Die Vorsitzende Nicole Strohmeier begrüßte die Gäste, darunter Pfarrer Ingo Meißner, Bürgermeister Gunther Braun und Vertreter der politischen Gemeinde sowie benachbarter Vereine. In ihrer Ansprache betonte sie die Vorfreude des Vereins auf den Konzertabend und hob insbesondere die verbindende Kraft der Musik hervor: „Musik kennt keine Altersgrenzen – sie verbindet Menschen von neun bis 99 Jahren.“

Musikschüler präsentieren ihr Können Charmant und mit viel Freude führte das Ansager-Team mit Sophie Elste, Celina Strohmeier, Finjas Biechele und Jonathan Bauer durch das Programm. Den Auftakt des Konzerts gestaltete das Schülerorchester unter der Leitung von Rebecca Biechele, das gemeinsam mit seinen Ausbildern und musikalischen Unterstützern aus dem Aktivorchester auftrat. Auch wenn das Orchester derzeit nur aus vier Schülern besteht, überzeugten die jungen Musiker mit Engagement und Spielfreude. Mit den beiden Stücken „Music for the Royal Fireworks“ von Georg Friedrich Händel sowie „Der Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky zeigten sie ihr Können und erhielten dafür viel Applaus.

Im Anschluss übernahm das Aktivorchester unter der Leitung von Dirigent Viktor Severjanovas und eröffnete seinen Konzertteil mit den Stücken „Arsenal“ von Jan Van der Roost, „Highlights from Exodus“ von Ernest Gold sowie „My Secret Lovesong“ von Kees Vlak. Besonders berührend war das Flügelhorn-Solo im Stück „My Secret Lovesong“, gespielt von Finjas Biechele, das beim Publikum für große Begeisterung sorgte.

Nach einem kurzen Umbau nahm anschließend das Saxofon-Ensemble Platz und sorgte mit dem temperamentvollen Tango „El Choclo“ von Angel G. Villoldo sowie dem gefühlvollen „Spirited Away Medley“ von Joe Hisaishi, Youmi Kimura und Yuto Yamada für besondere Klangmomente.

Im weiteren Verlauf präsentierte das Aktivorchester mit „Selection from The Greatest Showman“ (arrangiert von Paul Murtha), „Mountain Wind“ von Martin Scharnagl, dem feierlichen „Ave Maria“ von Franz Schubert, „Toccata for Band“ von Frank Erickson sowie „The Floral Dance“ (arrangiert von Katie Moss) ein abwechslungsreiches Programm voller Emotionen, Dynamik und klanglicher Vielfalt. Die besondere Akustik der Petruskirche verlieh den Darbietungen dabei eine eindrucksvolle Atmosphäre.

Am Ende stimmt das Publikum mit ein

Der langanhaltende Applaus zeigte die Begeisterung des Publikums und führte zu zwei Zugaben. Mit „Beyond the Sea“ (arrangiert von Steve McMillan) setzte das Aktivorchester zunächst einen beschwingten musikalischen Akzent. Einen besonders emotionalen Abschluss bildete schließlich die gemeinsame Darbietung von Aktiv- und Schülerorchester mit „Ich bete an die Macht der Liebe“. Dabei stimmte auch das Publikum mit ein und sorgte für einen besonderen Gänsehautmoment zum Ende des Konzerts.