Auftritt in Steinen: Musikverein macht die Kirche zum Konzertsaal

Die Petruskirche in Steinen war gut besucht, als der Musikverein Steinen zu seinem Kirchenkonzert eingeladen hatte.
Die Vorsitzende Nicole Strohmeier begrüßte die Gäste, darunter Pfarrer Ingo Meißner, Bürgermeister Gunther Braun und Vertreter der politischen Gemeinde sowie benachbarter Vereine. In ihrer Ansprache betonte sie die Vorfreude des Vereins auf den Konzertabend und hob insbesondere die verbindende Kraft der Musik hervor: „Musik kennt keine Altersgrenzen – sie verbindet Menschen von neun bis 99 Jahren.“