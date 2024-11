Auftritt in Simmersfeld: Lea Kirn weckt die Sehnsucht nach dem Meer

Auftritt in Simmersfeld

1 Lea Kirns Auftritt im Simmersfelder Festspielhaus war maritim geprägt. Foto: Maria Kosowska-Németh

Der Abend mit Lea Kirn im Festspielhaus Simmersfeld stellte sich als starker Publikumsmagnet heraus. Über den Besucherandrang freuten sich die Allround-Künstlerin und das Team der Kulturwerkstatt Simmersfeld gleichermaßen.









In Altensteig aufgewachsen, schloss Lea Kirn 2017 ihre Schauspiel- und Musical-Ausbildung ab und ist in beiden Sparten aktiv. Von Lübeck aus, wo sie zurzeit lebt, kreist sie zwischen verschiedenen Bühnen Deutschlands (unter anderem Badisches Staatstheater, Festspielhaus Neuschwanstein, Regionentheater aus dem Schwarzen Wald). Als Sängerin sammelte sie reichlich maritime Erfahrungen auf Kreuzfahrtschiffen und brachte ihre Impressionen in der zweistündigen Solo-Revue „Die wilde Sehnsucht“ zum Ausdruck.