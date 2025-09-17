Auftritt in Schramberg: Rockige Musik zum Miterleben
1
Die Band RSF tritt in der Kneipe Goldgrube auf. Foto: Gabi Emminger

Zur „RSF Band Release Party“ lädt die Band am Freitag, 19. September, um 20.30 Uhr in der Kneipe Goldgrube an der alten Steige ein.

Die RSF Band besteht aus drei alten Hasen der hiesigen Musikszene: Mitch Reutter, Achim Scheerer und Steffen Fichter. Sie wollen es noch mal wissen und im äußerst herausfordernden klassischen Trio-Format (Gitarre, Bass, Schlagzeug) die Häuser rocken. Nach weit über 20 Jahren erwecken Mitch und Steffen ihr MIS-Projekt RHF aus den Neunzigern, als Bobby Hettich am Drumset saß, mit Achim Scheerer noch einmal zu neuem Leben. Allerdings nicht als RHF-Abklatsch sondern mit fast 100 Prozent neuem Programm.

 

Deftiger Rock ,n’ Roll

Geboten wird deftiger Rock ‚n‘ Roll, Blues-Rock und auch ein wenig New Wave von Thin Lizzy über The Police hin zu ZZ Top, dabei aber immer mit einem guten Händchen für die oft etwas unbekannteren Perlen der Rockgeschichte. Für einen besonders intimen und sicherlich schweißtreibenden ersten Auftritt haben die Drei sich für die Goldgrube an der alten Steige in Schramberg entschieden. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

 