Auftritt in Schramberg: Rockige Musik zum Miterleben

Zur „RSF Band Release Party“ lädt die Band am Freitag, 19. September, um 20.30 Uhr in der Kneipe Goldgrube an der alten Steige ein.
Die RSF Band besteht aus drei alten Hasen der hiesigen Musikszene: Mitch Reutter, Achim Scheerer und Steffen Fichter. Sie wollen es noch mal wissen und im äußerst herausfordernden klassischen Trio-Format (Gitarre, Bass, Schlagzeug) die Häuser rocken. Nach weit über 20 Jahren erwecken Mitch und Steffen ihr MIS-Projekt RHF aus den Neunzigern, als Bobby Hettich am Drumset saß, mit Achim Scheerer noch einmal zu neuem Leben. Allerdings nicht als RHF-Abklatsch sondern mit fast 100 Prozent neuem Programm.