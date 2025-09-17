Auftritt in Schramberg: Rockige Musik zum Miterleben

Deftiger Rock ,n’ Roll

Geboten wird deftiger Rock ‚n‘ Roll, Blues-Rock und auch ein wenig New Wave von Thin Lizzy über The Police hin zu ZZ Top, dabei aber immer mit einem guten Händchen für die oft etwas unbekannteren Perlen der Rockgeschichte. Für einen besonders intimen und sicherlich schweißtreibenden ersten Auftritt haben die Drei sich für die Goldgrube an der alten Steige in Schramberg entschieden. Der Eintritt zum Konzert ist frei.