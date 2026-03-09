Auftritt in Jamm Bar: Sängerin und Trompeterin Alba Armengou überzeugt mit ihrem Trio in Lahr

Die Künstler schöpften im ausverkauften Saal vor allem aus der katalanischen Folklore und dem Charme mediterraner Klangbilder mit poppigem Einschlag.
Es war ein intimes Konzert, das am Ende von der Feinheit seiner Zwischentöne lebte – zudem war es der erste ausverkaufte Abend einer noch jungen Veranstaltungsreihe auf der Suche nach einem eigenständigen Profil. Ursprünglich initiiert als Kooperationsprojekt mit dem Straßburger Festival „Jazzdor“, steht das neue Konzertformat im oberen Foyer des Lahrer Parktheaters seit vergangenem Herbst auf eigenen Füßen. Kulturchef Tobias Meinen bucht Acts, die zur Clubatmosphäre der Jamm Bar passen und das Genre der Jazzmusik zumindest in Ansätzen bedienen.