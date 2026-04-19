Auftritt in Hechingen: Conny und ein Abend voller Schlager

Nicht nur mit 17 hat man noch Träume: In der Stadthalle „Museum“ hat die Neue Pressegesellschaft (NPG) mit Conny und ihrer Kulttruppe einen Abend voller Schlagerklassiker geboten.
Sie auch hier! Den bekannten Hechinger Allgemeinmediziner und seine Ehefrau hätte man sich bevorzugt bei einem mehrstündigen Klavierkonzert nebenan in der Vila Eugenia vorgestellt. Aber nein, es dürfen sehr wohl Kultschlager von einst sein. Die gab es für mehr als 200 begeisterte Besucherinnen und Besucher beim Gastspiel von Conny und den Sonntagsfahrern in der Stadthalle „Museum“ reichlich.