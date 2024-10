Auftritt in Hausach und Schiltach: „Astrágalos“-Chor interpretiert Messe

1 Der „Astrágalos“-Chor führte, ergänzt durch verschiedene Solisten, die „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod auf. Foto: Buchta

Die Sänger traten aktuell in den Kirchen von Schiltach und Hausach auf. Zum Programm zählte unter anderem die„Cäcilienmesse“ aus der Feder von Charles Gounod. Die verschiedenen musikalischen Ebenen beeindruckten die Zuhörenden.









Große Beachtung fand am Wochenende die Aufführung der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod durch den „Astrágalos“-Chor. Die evangelische Kirche Schiltach war am Samstagabend schon gut besucht, und am Sonntag war auch die Mauritiuskirche in Hausach nahezu voll besetzt. Der musikalische Leiter Niklas Schmider begrüßte die vielen Besucher und wies auf das große Aufsehen und die Beliebtheit dieses Werks hin. Die Messe werde vom Chor von der Empore aus gesungen, erklärte er, um die Zeitverzögerung der begleitenden Orgel zu vermeiden. Eine gute Wahl, wie sich herausstellte, klangen doch Gesang und Orgel von der Empore aus besonders gut.