Wommy Wonder beendet H 15-Pause

Auftritt in Erlaheim

1 Wommys Nachbarin ist strenge Veganerin und bekommt jetzt Wurstfinger. Auf diese und andere Kuriositäten machte Michael Panzer, der seit 35 Jahren hinter der Kunstfigur steckt, am Sonntag in der Erlaheimer Kulturscheune aufmerksam. Foto: Thiercy

Sie ist schön. Und schlüpfrig. Schlüpfrig schön war denn auch der Auftritt von Fräulein Wommy Wonder am Sonntagabend in der Erlaheimer Kulturscheune.















Geislingen-Erlaheim - Zwei Mal musste das Event pandemiebedingt verschoben werden. "Wir haben nichts verlernt", sagte Uschi Haller, die Vorsitzende des Kulturvereins H15. Wommy alias Michael Panzer schon gar nicht.

Ja, es war lockerer bestuhlt als sonst in der Kulturscheune. Und ja, es wurde hinter Masken gelacht. Aber: Es wurde gelacht, und das reichlich. Künstler, Publikum und Veranstalter genossen den Abend. Auch Manager Marc Michl ließ sich Wommy nicht entgehen und gesellte sich unter die Zuschauer.

"Die Alte gibt’s ja immer noch!", nahm Wonder sich in gewohnt selbstironischer, bissiger Weise auf die Schippe. Seit 35 Jahren ist Michael Panzer als Wommy unterwegs, Oder als Elfried Schäufele, die motzende Putzfrau, die natürlich auch nach Erlaheim gereist war. "Genießt den Moment", gab Wommy das Motto des Abmorgen und nur glückliche Hühnchen werden knusprig."

Sie entschuldigte sich vorab für die manchmal auch derben Witze. Aber böse? Nein, das sei nur jemand, der vor dem Krematorium Brandsalbe verkaufe.

Geformt wurde Wommy nach eigenen Worten von McDonald’s. Ihr Parfum rieche zart nach Maultäschle. Und sie war froh, endlich wieder auf der Bühne zu stehen: "Meine Mülltonnen waren letztes Jahr öfter draußen als ich." Sie war draußen, lud ein zum Feiern bis zum Verlust der Muttersprache und genoss den bereit gestellten HKN-Sekt. "Hauptsache koschd nix." Und: "In dubio Prosecco."

Ein feines Motto für die Grande Dame die weiß, dass Frauen mit Übergewicht länger leben als Männer, die diese darauf hinweisen. Und die weiß: "In Geislingen sind Männer noch Männer und die Schafe nervös." Sie zitierte den griechischen Philosophen Adipositas, huldigte singend Friedrich Schiller und stellte augenzwinkernd fest, dass die nächste Generation strunzstrudelblöd sei. Aber was wolle man machen, wenn die Kinder wie die Ikea-Betten hießen, in denen sie gezeugt wurden? Bei denen müsse zwangsläufig eine Schraube locker sein.

Die selbsternannte Singelin aus Leidenschaft weiß zudem, dass Frauen und Männer nicht zusammenpassen. Nur sehe der Papst die Alternativen nicht gern. Apropos Pontifex – der Polnische habe bis zum Schluss geackert, während der Deutsche in die Pause verschwunden sei.

Aber Wommy kann auch nachdenklich. Zum Beispiel, wenn sie über Videoeinspieler ein Duett mit ihrem Alter Ego Michael Panzer singt: "Mir geht es gut seit dem Tag, an dem ich mir begegnet bin."

Diese Begegnung war für die gut 80 Zuschauer am Sonntag mit Sicherheit ein Gewinn. Nach dem frenetisch gefeierten Auftritt war Wommy für ihr Publikum da und gab im Foyer Autogramme. Denn: "Es hod mir doch sälbr Schbaß gmachd!" Inklusive Gender-Wahnsinn: "Warum gibt es im Baumarkt Wandfarbe*innen"?