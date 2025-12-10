Auftritt in der Jamm-Bar: Menzel Mutzke Quartett überzeugt Lahrer Publikum mit Modern-Jazz-Sound

Bei ihrem Konzert punkteten die Musiker bei den rund 80 Zuhörern. Jedoch zeigte sich über den Abend auch, dass die Kombo ein Feld bearbeitet, dem enge Grenzen gesetzt sind.
Die formale Eleganz glatter Trompetentöne kontrastiert mit der atmosphärischen Wärme des Flügelhorns. Ein erzählend agierendes Klavier prägt die Zwischenspiele des Trios an der Seite von Menzel Mutzke. Das nach ihm benannte Quartett nistet sich ein in der Klangsprache des Modern Jazz, erntet reichlich Szenenapplaus aus den Reihen der rund 80 Zuhörer.