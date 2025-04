Auftritt in der Hornberger Stadthalle: „Allgäu Power“ heizt ordentlich ein

Die Band ist seit annähernd zwanzig Jahren Kult in Hornberg. Auch am vergangenen Wochenende begeisterte die Formation eine große Fangemeinde mit Klassikern aus Rock, Pop und traditionellen Stücken in der Stadthalle.

Unter dem Motto „Partynacht in Tracht“ sorgte die Showband wieder einmal für allerbeste Stimmung mit ihrem gemischten Repertoire aus aktuellen Hits, Klassikern aus Rock, Pop und traditionellen Stücken und chic aufgebrezelt in Dirndl und Lederhosen feierten die zahlreichen Besucher ausgelassen bis weit nach Mitternacht.

Modisch getragen wurde, was gefällt. Karierte Blusen und Hemden in jeder Variation bis hin zum schwarzen Spitzendirndl zu Turnschuhen war alles zu sehen. Die Fans sangen begeistert die Hits mit und viele folgten gerne der Einladung auf die Bühne, um an der Cocktailbar ein Glas zu trinken oder am Glücksrad zu drehen. Im gemischten Publikum waren alle Altersgruppen vertreten, die alle gleichsam tanzten und sich von der tollen Atmosphäre mitreißen ließen.

Gäste aus dem Raum Frankfurt waren gekommen

„Die Stimmung ist klasse und wir sind zufrieden“, bilanzierte Claudia Lauble-Plewa, die Vorsitzende des Musikvereins Niederwasser. Der Verein ist Veranstalter und pflegt schon lange freundschaftliche Kontakte mit Allgäu Power. Auffallend war allerdings, dass die Gäste zum Teil von weit her angereist kamen, Hornberger Gesichter jedoch eher wenig zu sehen waren. Seit Jahren melden sich aus dem Frankfurter Raum Gruppen an, die dann auch in Hornberg übernachten, wie Lauble-Plewa erklärte. Aus Stuttgart kam ein Fan angereist, der die Band auf dem Cannstatter Wasen gehört hatte und sie noch einmal erleben wollte.

Auch wenn es nicht so proppenvoll war wie aus den Jahren zuvor gewohnt, tat dies der Stimmung keinen Abbruch.

Für Gäste gab es stilgerechte Leckerbissen

Die Musiker aus Marktoberdorf im Allgäu heizten ihren Fans ordentlich ein und lieferten eine tolle Show in der Hornberger Stadthalle ab.

Die Charts wurden rauf und runter gespielt, die großartigen Soli bejubelt und die Arme in die Luft geworfen vor Begeisterung.

Bestens organisiert versorgte die Küchen- und Thekenmannschaft sowie die Bedienungen vom Gastgeber Musikverein Niederwasser die Besucher mit stilgerechten Leckerbissen.

Rückblick

Die Musik- und Trachtenkapelle knüpfte den Kontakt zu „Allgäu Power“, als die Band noch Vorgruppe der „Klostertaler“ war. Der erste Auftritt in Hornberg war 2003 beim 100-Jährigen der Kapelle, in der Stadthalle war er 2007. Bis auf die Corona-Jahre trat die Band jedes Jahr in Hornberg auf.