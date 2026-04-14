Auftritt in der Festhalle: So begeisterte die Jugendkapelle Wolftal mit moderner Blasmusik

Die Jugendkapelle Wolftal hat ein umjubeltes Konzert in der Festhalle gegeben. Dabei boten die Musiker eine große stilistische Bandbreite - von Modest Mussorgsky bis zu Ed Sheeran.

Einen gelungenen Konzertabend der Jugendkapelle Wolftal erlebten die Besucher in der voll besetzten Festhalle. Mit einem abwechslungsreichen Programm stellten die jungen Musiker eindrucksvoll ihr Können unter Beweis und zeigten, wie moderne Blasmusik Generationen verbindet und begeistert, heißt es in einem Bericht der Kapelle.

Mit Charme und Kreativität führten die verschiedenen Register selbst durch das Programm. Unter Leitung von Felix Schätzle eröffnete die Jugendkapelle den ersten Konzertteil mit der „Black Forest Overture“ von Michael Sweeney. Klangvoll und ausdrucksstark entführten die Musiker das Publikum in den Schwarzwald, heißt es in der Mitteilung.

Ehemalige Mitglieder der Kapelle waren begeistert

Mit „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky, arrangiert von Michael Sweeney, folgte ein weiteres anspruchsvolles Werk, das die Gäste auf eine facettenreiche musikalische Reise mitnahm – vergleichbar mit einem Galeriebesuch.

Ein Höhepunkt war die „Clarinet Fantasy“, bei der Solistin Lara Allgaier ihr Können zeigte. Mit virtuoser Leichtigkeit und viel Ausdruck begeisterte sie die Gäste. Mit „The Marches of John Williams“ (arrangiert von Johnnie Vinson) präsentierte die Jugendkapelle im Anschluss ein Medley bekannter Filmmusikmärsche. Die vertrauten Melodien sorgten insbesondere bei ehemaligen Mitgliedern der Jugendkapelle für große Begeisterung. Schwungvoll verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musiker der Kapelle schließlich mit „The Blues Brothers Greatest Hits“ (arrangiert von Paul Murtha) in die Pause.

Zum Ende hin wurde es emotional

Den Auftakt zum zweiten Konzertteil gestalteten die Jungmusiker mit der Filmmusik zu „How to train your dragon“ (arrangiert von Johnnie Vinson), die mit kraftvollen und gefühlvollen Passagen überzeugte. Mit „Another brick in the wall“ (arrangiert von Lorenzo Bocci) folgte ein Rockklassiker. Spätestens bei „The best of Queen“ (arrangiert von Paul Murtha) war die Stimmung im Saal auf dem Höhepunkt angekommen.

Zum Schluss wurde es noch einmal emotional: Mit „Perfect“ von Ed Sheeran (arrangiert von Michael Brown) gelang den Musikern ein gefühlvoller Ausklang. Das Publikum dankte den Musikern sowie Felix Schätzle mit lang anhaltendem Applaus für die herausragende Leistung. Das Orchester ließ es sich nicht nehmen, eine Zugabe zu spielen. Mit „Something Just Like This“ (arrangiert von Ishbah Cox) setzten sie einen schwungvollen Schlusspunkt.

Mehrere Leistungsabzeichen verliehen

15 Jungmusiker wurden für ihre erfolgreich abgelegten Leistungsprüfungen ausgezeichnet. Von der Trachtenkapelle Oberwolfach wurden Samuel Haas, Sofie Heckhausen und Robin Kiefer mit dem Juniorabzeichen geehrt, während Elina Groß, Louisa Meyr-Boye und Toni Sum das bronzene Leistungsabzeichen erhielten. Vom Musikverein Schapbach durften derweil Magdalena Kaluza, Jette Harter, Mila Harter, Johanna Fischer und Hannah Harter das Juniorabzeichen entgegennehmen. Außerdem wurde das Leistungsabzeichen in Bronze an Felicitas Harter, Sophie Schmieder, Joana Harter und Raphael Armbruster verliehen.