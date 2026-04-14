Auftritt in der Festhalle: So begeisterte die Jugendkapelle Wolftal mit moderner Blasmusik

Die Jugendkapelle Wolftal hat ein umjubeltes Konzert in der Festhalle gegeben. Dabei boten die Musiker eine große stilistische Bandbreite - von Modest Mussorgsky bis zu Ed Sheeran.
Einen gelungenen Konzertabend der Jugendkapelle Wolftal erlebten die Besucher in der voll besetzten Festhalle. Mit einem abwechslungsreichen Programm stellten die jungen Musiker eindrucksvoll ihr Können unter Beweis und zeigten, wie moderne Blasmusik Generationen verbindet und begeistert, heißt es in einem Bericht der Kapelle.