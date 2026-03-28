Heino mischt sich ein und singt für einen Feuerwehrmann. Nach einem Eklat um das Deutschlandlied gibt er ein Solidaritäts-Konzert. Eine Initiative reagiert mit dem Motto «Knallbunt ist die Haselnuss».
Bad Belzig - Nach einem Streit um die erste Strophe des Deutschlandliedes gibt Schlagersänger Heino (87) am Abend ein Konzert aus Solidarität mit einem Feuerwehrmann aus Brandenburg. Hintergrund des Auftritts im Kurort Bad Belzig (19.00 Uhr) ist ein Eklat um das Abspielen der historisch belasteten Liedzeilen bei der Deutschen Meisterschaft im Feuerwehrsport im vergangenen August.