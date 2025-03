Auftritt in Altensteig: Von alten Männern und einem Schwanenpaar

1 Die „Töchter Liebelsbergs“ wurden bei ihrem Gastspiel in der Altensteiger Kunsthalle vom Publikum gefeiert. Foto: Manfred Köncke

Sie singen mit glockenhellen Stimmen, sie spielen perfekt Gitarre, sie erzählen lustige, überdrehte und sentimentale Geschichten: Vor einem Jahr waren Susan (Birgit Heintel), Lilly (Sara Mahle) und Ann-Kathrin (Leonore Schöttle) als „Töchter Liebelsbergs“schon einmal in Altensteig.









Link kopiert



Warum sie sich „Töchter Liebelsbergs“ nennen? Weil Eleonore Schöttle in dem Neubulacher Ortsteil wohnt. Die Schauspielerinnen kennen sich aus Produktionen des Regionentheaters aus dem Schwarzwald. Und hatten irgendwann die Idee, ihr komödiantisches Talent mit klingenden Gitarren, viel Theatralik und Geschichten über das Leben, die Liebe, die Schönheit, und was ihnen sonst noch so einfällt, zur Geltung zu bringen.