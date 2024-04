1 „Ridewanz“ spielten im Stiftsschaffneikeller Musik zum Mittanzen. Foto: Baublies

Lauschen, mitsingen und schließlich das Tanzbein schwingen: Das Publikum im Lahrer Stiftsschaffneikeller hatte beim Auftritt der Gruppe „Ridewanz“ viel Freude. Das Quartett überzeugte mit seinem bunten, an das Mittelalter erinnernden Repetoire.









Link kopiert



Das mittelhochdeutsche Wort „ridewanz“ (auch „ridebanz“ oder „ridenranz“) bedeutet tanzen. Also waren im zweiten Teil des Konzertes der Gruppe „Ridewanz“ im Stiftsschaffneikeller am Freitagabend die Besucher gefragt. Die meisten folgten der Aufforderung des Quartetts und übten unter Anleitung Tanzschritte, die vor rund 500 Jahren in Mode waren.