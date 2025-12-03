Auftritt im Schlachthof: Jungmusiker begeistern bei „Bands on Stage“ in Lahr

Mit „Bands on Stage“ schickt das Groove Lab, die Rock- und Pop-Klasse der Lahrer Musikschule, einmal im Jahr Kinder und Jugendliche mit ihren Instrumenten auf die Bühne.
Für einige der Bands war es der erste Auftritt – ungeachtet der Tatsache, wie lange es die Formationen schon gibt oder ob sie überhaupt einen eigenen Namen haben. Das ist eine Erklärung, warum Formationen mit ungewöhnlichen Bezeichnungen wie „Andi Band Di“ und „Andi Band Mo“ bei dem Konzert auf der Bühne standen. Die Gruppen benannten sich vorläufig nach den Lehrern und den mitunter abgekürzten Wochentagen. „Florian Band Mittwoch“ wird also von Florian Schmid mittwochs in der Musikschule betreut. Andi steht für Andreas Kopfmann.