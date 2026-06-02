Auftritt im Kapuzinerkloster: Warum es am Ende immer um Liebe geht

Das Duo „Schwarzblond“ begeisterte in Haslach mal frech mit Berliner Schnauze, mal herzallerliebst, verliebt oder anzüglich und ziemlich erotisch aufgeladen.
Es war das zweite Mal, dass „Schwarzblond“ in Haslach auftrat. Vor knapp zwei Jahren fegte Benny Hiller allein über die Bühne, denn seine Partnerin Monella Caspar war an einer Stimmbandentzündung erkrankt und musste nach Berlin zurückkehren. Plan B trat in Kraft mit einem spontanen und genialen Soloprogramm, das von den Haslachern regelrecht gefeiert wurde.