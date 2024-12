Auftritt der Band „Fries“ in Schramberg: Gerüstet für die Bergtour des Lebens

1 Jürgen Rittinger (von links), Thorsten Reeß , Wolfgang Franz, Frieder Sigloch und Timo Hirn sind die Musiker der vor wenigen Jahren gegründeten Band „Fries“. Foto: Baumgartner

Ein Musikprogramm für alle, die Spaß am „Leben nach dem Happy End“ haben, bot die Band „Fries“ in der Szene 64. Wen die Musiker damit meinen und was Badeschlappen damit zu tun haben.









Link kopiert



Das heutige Musikprogramm sei nicht unbedingt für die junge Generation, die noch alles vor sich habe, erklärte der Band-Chef von „Fries“ und Sänger/Songwriter Frieder Sigloch in der Szene 64 am Samstagabend. Es sei vielmehr für diejenigen, bei denen es noch längst nicht vorbei ist und die trotz allem Spaß daran hätten, am „Leben nach dem Happy End“. So lautet der Titelsong des ersten „Fries“-Albums, der Namensgeber für den Abend war.