1 AfD-Chef Tino Chrupalla zeigt sich überzeugt, dass Alexander Eichwald bald nicht mehr der AfD angehören wird (Archivfoto). Foto: dpa/Carsten Koall Mit seiner Rede mit scharf-rechten Parolen und Hitler-Anleihen löste Alexander Eichwald Irritationen aus. Wie geht es nach dem Auftritt beim Gründungskongress weiter?







AfD-Chef Tino Chrupalla zeigt sich überzeugt, dass ein Adolf Hitler imitierender Redner des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation bald nicht mehr der Partei angehören wird. „Wenn, dann war es auch sehr schlechte Satire“, sagte Chrupalla in der ntv-Sendung „Pinar Atalay“ über den Auftritt von Alexander Eichwald. Das sei genau das, was man vom politischen Gegner erwarten könne.