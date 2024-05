1 Ambitionierte junge Musiker: Das „Con Brio Oktett“ bei seinem Auftritt in Ettenheim Foto: Decoux

Das „Con Brio Oktett“ überzeugte das Publikum der Ettenheimer Musikfreunde. Neben gekonnt dargebotenen Stücken freuten sich die Gäste in der Aula des städtischen Gymnasiums über Wissenswertes zu den Instrumenten.









Es sollte eigentlich das erste Open-Air-Konzert der Ettenheimer Musikfreunde in der 17-jährigen Veranstaltungsgeschichte werden. Doch trauten sich die Veranstalter am Sonntag wegen akuter Regengefahr nicht ins Freie vor der Winterschule. Daher spielte das „Con Brio Oktett“ in der Aula des städtischen Gymnasiums.