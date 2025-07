Eine geradezu irrwitzige Comedy-Sommershow hat beim Hausacher Mostmaierhof auf der Bühne getobt. Das Theater Baden-Alsace (Baal) hatte zu seinem quirligen Jubiläumsstück „Perpetuum Quark(s) Mobile“ eingeladen – und überraschend zahlreich waren die Zuschauer zu diesem Freilichttheaterstück gekommen.

Regisseur Edzard Schoppmann hat das schräge Stück selbst geschrieben und es sprach ihm mit seinen klimaneutralen Ambitionen offensichtlich direkt aus der Seele. Bei allem, aber wirklich allem wurde bei der Inszenierung penibel auf Nachhaltigkeit geachtet. So bestand das im Übrigen geniale Bühnenbild, ein überdimensionales Paul-Scheerbart-Memorial, rundweg aus mühsam zusammengesuchtem, recyceltem oder im Fundus des Theaters vorhandenem Material. Und wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Vorstellung gekommen war, erhielt sogar einen Teil des Eintrittsgeldes zurück.

Neun Schauspieler, einer ausdrucksstärker als der andere, wirbelten da über die Bühne und huldigten dem angeblich von dem Dichter Paul Scheerbart erfundenen Perpetuum Mobile. Immerhin war schon Leonardo da Vinci von diesem uralten Menschheitstraum der niemals endenden Bewegung fasziniert. Ebenso unnachahmlich würdevoll wie arm an Kenntnis erklärte Professor Kuno Küffler (Arthur Gander) erst einmal Funktion und Bedeutung des Perpetuum Mobile und würdigte dessen Erfinder, den Visionär und Schöpfer von Lautgedichten, Paul Scheerbart. Zu dessen 110. Todestag feiert die Gesellschaft am Paul-Scheerbart-Memorial, lässt die Zuschauer pietätvoll aufstehen und kreiert gar eine Gedenkhymne.

Und da, mitten im Spektakel, fing es an zu regnen – womöglich ein böses Omen für das „Perpeh“, wie Scheerbart das technische Wunderwerk einst nannte. Aber man spielte unverdrossen weiter und das Publikum spannte die Regenschirme auf.

Aus dem Denkmal selbst war ein lautes Schimpfen zu hören und unter Rauchwolken entstieg ihm, eigene Lautgedichte rezitierend, der leibhaftige Scheerbart. Es wurde gesungen und ausgelassen im Walzertakt zusammen mit den Zuschauern nach Carmina Burana getanzt.

Es wurden detaillierte Pläne des Perpetuum Mobile vorgestellt und das Publikum wurde ungeniert zum Entwerfen von Rädern eingespannt. „Physik war gestern“, wurde da postuliert. „Die perpetuale Kraft macht alles möglich“, verkündete Scheerbart.

„Lasst uns die neue Zeit Perpetuonis besingen!“ Die Zukunft gehört also dem Perpetuum Mobile. Ist das erst einmal in Gang, wird es die ganze Welt verändern.

Eilig wurden aus Teilen des Denkmals die verwegensten Modelle von Perpetuum Mobiles gebastelt. Die Entwürfe aber wollten allesamt nicht funktionieren, konnten es aus physikalischen Gründen auch nicht. Und es gab weitere Hindernisse: So wurde die Festrede des Professors in alle Winde gepustet oder protestierende Quarks, Spaxs und Schrauben tauchten auf und führten den Perpetuum-Gedanken ad absurdum.

Doe Erkenntnis

Das mit der Weltverbesserung mittels eines Perpetuum Mobiles wird wohl nichts. Also wurde flugs eine neue Welt geschaffen. Aber die zerplatzte schon bald bei einem artistischen Tanz innerhalb des Denkmals. „Wir haben nur die eine Welt“, lautete die Erkenntnis am Schuss des Stücks: „Macht was draus!“