Auftragsvergaben Schiltach: Stadt gibt Gelder für Bauarbeiten frei

Aufträge im Wert von einer knappen dreiviertel Million Euro vergab der Schiltacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend.
Für die ausgeschriebene Sanierung der Stützmauer zwischen Schüttesäge und der Bahnhofsbrücke hatten fünf Unternehmen die Unterlagen angefordert. Zwei Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben, darunter auch die Fachfirma, die bereits die Sanierung der Stützmauer an der evangelischen Kirche zur Zufriedenheit durchgeführt hatte. Mit einem Angebotspreis von 451.732 Euro lag diese Firma etwa 40.000 Euro unter den von der Stadt geplanten Sanierungskosten, der Auftrag wurde an die Firma BST aus dem pfälzischen Gernsheim vergeben.