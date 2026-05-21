Auftragsvergaben Schiltach: Stadt gibt Gelder für Bauarbeiten frei

Aufträge im Wert von einer knappen dreiviertel Million Euro vergab der Schiltacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend.

Für die ausgeschriebene Sanierung der Stützmauer zwischen Schüttesäge und der Bahnhofsbrücke hatten fünf Unternehmen die Unterlagen angefordert. Zwei Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben, darunter auch die Fachfirma, die bereits die Sanierung der Stützmauer an der evangelischen Kirche zur Zufriedenheit durchgeführt hatte. Mit einem Angebotspreis von 451.732 Euro lag diese Firma etwa 40.000 Euro unter den von der Stadt geplanten Sanierungskosten, der Auftrag wurde an die Firma BST aus dem pfälzischen Gernsheim vergeben.

Neugestaltung Schlossberg An der Neugestaltung des Schlossberg-Areals – der Anlage eines neuen Weges mit mehreren kleinen Spielstationen entlang des Wegs – hatten ebenfalls fünf Firmen ihr Interesse bekundet. Zwischen den drei Angeboten lag allerdings eine deutliche Preisspanne. Mit 290.352 Euro machte die Freudenstädter Firma Schuler Garten & Landschaftsbau das kostengünstigste Angebot, auch hier wurde der Planansatz von knapp 350.000 Euro deutlich unterboten.

Dass die Stadt Schiltach nicht jeden Preis zu bezahlen gewillt war und ist, hatte sich bei den Angeboten für ein Dach aus Kupferschindeln für die denkmalgeschützte Brücke auf dem Schlossberg gezeigt, folgerichtig hatte die Verwaltung die Ausschreibung zurückgezogen und die Arbeiten mit einer Ausführung mit gespaltenen Lärchenholz-Schindeln neu ausgeschrieben.

Auch auf diese Ausschreibung gab es mehrere Angebote, unter diesen war die Zimmerei Bonath aus Oberwolfach mit 39.485 Euro der günstigste Anbieter.

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Sanierung der Grundschule

Für die planerische Begleitung der europaweiten Ausschreibung für die Sanierung der Nachbarschaftsgrundschule Schiltach-Schenkenzell konnte sich die Stadt Schiltach die Dienste des auf das damit verbundene „VgV“-Verfahren spezialisierten Stadtplanungsbüros Thomas Hirthe aus Friedrichshafen sichern.