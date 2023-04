1 Seit Jahresbeginn ist der Wasserpegel im LGS-See um gut eineinhalb Meter gefallen. Foto: Schabel

Wenn der Gemeinderat am Montag, 17. April, ab 17.30 im Rathaus tagt, wird es auch um die Sanierung des LGS-Sees gehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei der Sitzung soll der Auftrag für die Bauleistungen vergeben werden. Er dürfte an die Lahrer Firma Vogel Bau geben, die laut Verwaltungsvorlage mit 617 806 Euro das günstigste Angebot abgegeben hat.

Hintergrund ist, dass in dem für die Landesgartenschau 2018 künstlich angelegten See viel Wasser versickert ist – zu viel aus Sicht des Landratsamts. Die massiven Grundwasserentnahmen duldete die Behörde nur bis zum Jahresende, danach musste die Stadt dem See den Hahn zudrehen (wir haben mehrfach berichtet). Seither ist der Pegel um gut eineinhalb Meter gefallen.

Bei der Sanierung sollen die Dämme, die laut einem Fachbüro hauptverantwortlich für die Wasserverluste sind, durch Dichtwände verstärkt werden. Auch eine partielle Abdichtung des Seegrunds ist geplant. So sollen am Mauerfuß beim Haus am See Dichtbahnen eingebaut werden.