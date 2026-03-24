Auftragsmord: Drogenkrieg in Marseille – Zehn Verdächtige festgenommen

Nach brutaler Einschüchterungstat in Marseille: Fahnder nehmen zehn Verdächtige einer Drogenbande ins Visier. Zeitgleich beginnt ein Prozess gegen mutmaßliche Bosse der DZ Mafia.
Marseille - Nach einem aufsehenerregenden Mord in Marseille mutmaßlich im Auftrag von Drogenbossen haben Fahnder in Südfrankreich zehn Verdächtige festgenommen. Sie sollen das Kommando unterstützt haben, das vor vier Monaten den Bruder eines bekannten Kritikers der Rauschgiftkriminalität in Marseille erschossen hat, berichtete die Zeitung "Le Parisien". Gegen die Festgenommenen werde wegen bandenmäßigen Mordes und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt, bestätigte die neu gegründete Schwerpunktstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität dem Sender RTL.