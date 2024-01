Kriminalität: Bandenkämpfe in Ecuador: Leitender Staatsanwalt getötet

1 Ecuadors Präsident Daniel Noboa hat Soldaten in den Kampf gegen kriminelle Banden geschickt. Foto: Dolores Ochoa/AP

Inmitten heftiger Kämpfe zwischen kriminellen Banden und staatlichen Sicherheitskräften wird ein Staatsanwalt brutal ermordet. «Dieses Verbrechen wird nicht ungesühnt bleiben», sagt die Generalstaatsanwältin.









Guayaquil - Nachdem in Ecuador ein für die Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität zuständiger Staatsanwalt getötet worden ist, hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen in den Mord von César Suárez verwickelt sein, der in der Hafenstadt Guayaquil von Auftragsmördern in seinem Auto erschossen wurde, teilte die Polizei mit.