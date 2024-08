Auftragsflaute im Maschinenbau: Trumpf zeigt, wie Sparen mit Augenmaß geht

1 Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller will mit Sparmaßnahmen den Gewinn sichern. Foto: Jürgen Bach/Jürgen Bach

Der Ditzinger Konzern legt sich und den Mitarbeitern zahlreiche Beschränkungen auf, spart aber nicht an Zukunftstechnologien. Das ist ein selbstbewusster Umgang mit der Krise, meint Matthias Schmidt.









Hohes Minus – Rückschlag – insgesamt enttäuschend – wer die Meldungen liest, in denen der Verband der deutschen Maschinenbauer monatlich den Auftragseingang bilanziert, weiß, wo die Stimmung der Branche ist: im Keller. Befürchtungen, dass die USA und China ihre Märkte noch stärker abschotten, tun ein Übriges. Für die Betriebe heißt es, das Geld zusammenzuhalten, um so gut wie möglich durch die Talsohle zu kommen – in der Hoffnung, dass die globale Investitionsbereitschaft früher oder später wieder zunimmt.