Die lokalen Einzelhändler und Unternehmer stärken: Das haben sich der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Baiersbronn, die Baiersbronn Touristik, die Gartenschau 2025 gGmbH und das Standortmarketing der Gemeinde Baiersbronn zum Ziel gesetzt. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung.

Bei einem informativen Auftakttreffen im Café am Eck in Baiersbronn wurden wichtige Meilensteine für die künftige Kooperation gesetzt, heißt es in der Mitteilung. Angesichts vielfältiger Herausforderungen sei es dem HGV-Vorsitzenden Holger Wessinger und Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz ein Anliegen gewesen, die entsprechenden Stellen aus der Verwaltung und dem Gewerbe in einen aktuellen Austausch zu bringen.

„Das Bündeln der Kräfte und das Schaffen von Synergien sind entscheidend für einen auch in Zukunft attraktiven Standort Baiersbronn. Die heutigen Impulse lassen mich mit Vorfreude auf kommende Projekte schauen“, betonte Palma Diaz.

Pläne für die Gartenschau

Eines dieser kommenden Projekte ist die Gartenschau 2025. Gartenschau-Geschäftsführerin Cornelia Möhrlen präsentierte den Anwesenden die Pläne für die nächsten Monate und das kommende Jahr im „Tal X“. Dabei erklärte Cornelia Möhrlen, die Gartenschau ziele auf eine enge Kooperation mit den lokalen Gewerbetreibenden ab, um Anknüpfungspunkte des gegenseitigen Wirkens zu finden.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam Veranstaltungen rund um ‚Tal X‘ zu entwickeln, um mit dieser Dynamik eine Gartenschau nah an der Region zu gestalten“, wird Möhrlen in der Mitteilung zitiert.

„Wilder Herbst“ steht an

Neben verkaufsoffenem Sonntag und langer Einkaufsnacht stand der bald anstehende „Wilde Herbst“ als Veranstaltungshöhepunkt im Fokus der Gespräche. Beim „Wilden Herbst“ am 21. und 22. September verwandele sich der Rosenplatz in eine Bühne für faszinierendes Kunsthandwerk und den lokalen Einzelhandel. Dazu kommen Modeschauen, Livemusik und gastronomische Angebote in der Forbachstraße.

„Wir planen zudem eine Schüler-Kunst-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium, die durch ein Gewinnspiel für Kunden und Gäste bereichert wird“, kündigte Stefanie Andres vom HGV an. Alle Beteiligten waren sich laut der Mitteilung am Ende einig, dass sich durch das Treffen wertvolle Richtungsweiser für die kommenden Jahre in Baiersbronn ergeben haben.

„Die Weichen sind gestellt“, so Palma Diaz. „Nun gilt es, die kommenden Monate mit starken und koordinierten Anstrengungen zu gestalten.“