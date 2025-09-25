Auftaktsieg in Europa League: SC Freiburg feiert seine „Zwillinge“ auf der Doppelsechs

Nach dem 2:1-Sieg gegen Basel feiert der SC Freiburg mit den Fans im gleichen Shirt. Christian Günter findet das passend – und lobt die „Zwillinge“ auf der SC-Doppelsechs.
Knapper geht es kaum. Als Maximilian Eggestein in der 56. Minute nach Flanke von Vincenzo Grifo aufs Tor köpfte, hielt Basels Torwart Mirko Salvi stark – eigentlich. Denn nach einigen Sekunden des Wartens zeigte der Schiedsrichter auf seine Uhr und schließend auf den Mittelkreis: Tor, 2:0, Freiburger Jubel auf dem Feld und den Rängen.