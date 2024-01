Auftakt zur Fasnet 2024: Wie die Bisinger Narren in die fünfte Jahreszeit gestartet sind

14 Oberbutz Michael Müller veranlasste die Pestbeklagten wegzubringen. Das Pestschauspiel der Butzenzunft war einer der Höhepunkte zum Fasnetsauftakt Foto: Wahl

Die Bisinger Fasnet 2024 ist eingeläutet. Am Wochenende hielten die Zünfte aus der Gesamtgemeinde wieder ihre Rituale ab. Unter anderem stand das traditionelle Masken- und Häs-Abstauben auf dem Programm.









Zum Fasnetsauftakt trafen sich am Dreikönigsabend die Bisinger Narrenzünfte in der Ortsmitte. Vorausgegangen war das traditionelle Masken- und Häs-Abstauben. In fünf Gruppen mit 18 Narrenrats- und Gründungsmitgliedern machte sich die Abstaubergruppe der Nihus und Kirchamäus bereits am Nachmittag auf den Weg zu ihren Mitgliedern.