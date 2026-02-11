Auftakt von «GNTM»: Männer zuerst - Heidi Klum sucht neue Topmodels

Die aktuellen «Topmodels» sind noch kein Jahr im Job - schon beginnt Heidi Klum wieder mit der Suche nach ihren Nachfolgern. Zum Staffel-Auftakt müssen sich diesmal die Männermodels beweisen.

Köln - Wenn Heidi Klum ruft, kommen auch in der 21. Runde wieder zahlreiche Nachwuchsmodels. Zum Start der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) stellen sich diesmal Männermodels dem offenen Casting in Köln. "Was habe ich mich heute gefreut, zur Arbeit zu kommen", sagt Klum zum Auftakt. "Ich liebe meinen Job." Die vielversprechendsten Kandidaten kommen gleich in die nächste Runde.

Männer dürfen erst seit 2024 bei der ProSieben-Show mitmachen, und in diesem Jahr eröffnen sie zum ersten Mal die Staffel. Mehrere hundert Männer haben sich nach Angaben des Senders beworben. Erst am Donnerstag (12. Februar) sind die weiblichen Models dran.

Erster Gastjuror ist Jean Paul Gaultier

Der erste prominente Gast der Staffel ist diesmal Designer Jean Paul Gaultier. Er unterstützt Klum bei der Auswahl der Model-Anwärter. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, schleicht er sich einmal auch mit Sonnenbrille in den Backstage-Bereich - wird dort aber nach kurzer Zeit erkannt. Nächstes Mal versuche er es mit einer besseren Verkleidung, etwa mit einem Bart, kündigt der Franzose an.

Auf der Casting-Bühne wollen die Männer währenddessen nicht nur mit ihrem Catwalk, sondern auch mit ihren Lebensläufen und Persönlichkeiten überzeugen. Gleich mehrere Profi-Sportler sind dabei, aber auch ein Landwirt und ein Baumkletterer. Der 39-jährige Marq kann bereits Casting-Erfahrung vorweisen: Er nahm 2003 an der ProSieben-Show "Popstars" teil und wurde Teil der Boyband Overground.

Die Teilnahme von Männermodels ist eine von mehreren Neuerungen, die Klum in den vergangenen Jahren nach und nach eingeführt hatte. So machen mittlerweile nicht mehr nur sehr junge und sehr dünne Frauen mit, sondern auch andere Körperformen und ältere Kandidatinnen sind dabei.

Finale in den USA

Etwas komplett Neues gibt es aber auch in diesem Jahr: Zum ersten Mal soll das Finale des Model-Castings nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles stattfinden. Ein "Finale mit echtem Hollywood-Glamour" kündigt der Sender an.

Auf den Sieger und die Siegerin warten erneut jeweils 100.000 Euro Preisgeld sowie ein Cover auf dem Modemagazin "Harper's Bazaar".