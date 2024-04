1 Die AfD-Spitze trifft sich in Donaueschingen zum Wahlkampfauftakt. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Am Samstag trifft sich die AfD-Spitze in Donaueschingen zum Wahlkampfauftakt für die Europawahl. Überschattet wird das Treffen von Berichten über mögliche China-Verstrickungen des Spitzenkandidaten.









Link kopiert



Gut sechs Wochen vor der Europawahl startet die AfD am Samstag gegen 15.30 Uhr in die heiße Phase des Wahlkampfes. In Donaueschingen wollen unter anderem die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla sprechen. Ursprünglich sollte auch der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah auftreten. Wegen möglicher Verbindungen Krahs zu Russland und China hatte der Politiker nach einem Krisengespräch mit Weidel und Chrupalla seine Teilnahme aber abgesagt. Auch andere Auftritte wurden zunächst gestrichen, bis auf einen Termin am 1. Mai in Krahs Heimatstadt Dresden. Wahlkampfvideos plant die Partei mit ihm auch nicht.