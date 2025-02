1 Der Vorsitzende der Heimatgilde, Stephan Winker, setzte Pfarrer Harald Bethäuser die Narrenkappe auf. Foto: Stefan Heimpel

Die Fasnet in Vöhrenbach wurde am Wochenende mit einer närrischen Messe eröffnet.









Am Samstag startete die Vöhrenbacher Fasnet mit dem traditionellen Ausrufen. Seit vielen Jahren bildet hier eine Messe mit den Narren in der Pfarrkirche St. Martin den Auftakt. Auch dieses Mal ließ es sich Pfarrer Harald Bethäuser unter der Narrenkappe nicht nehmen, in seiner Narren-Predigt ein paar Dinge im Städtle aufs Korn zu nehmen, und dies in gereimter Form.