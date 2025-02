Auftakt in Nußbach: Das Herz der Fasnetpuppe pocht wieder

Auftakt in Nußbach

1 Viele Narren beteiligen sich am Hemdglunkerumzug in Nußbach – dann endlich beginnt die Fasnet. Foto: Priska Dold

Die Nußbacher Narren lassen keinen Zweifel daran, wer nun das Sagen hat. Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle übernahm nach dem Hemdglunkerumzug den Rathausschlüssel. Das kam Ortsvorsteher Heinz Hettich und Lothar Hoch gerade recht.









Pünktlich um 19 Uhr startete am Schmutzigen Dunschdig der Hemdglunkerumzug in Nußbach im Hintertal beim Sägewerk Kienzler. Mit viel Fasnetmusik führte die Trachtenkapelle den Zug durch die dunklen Straßen ins Dorf. Für ein bisschen Helligkeit sorgten einige Fackeln – was dem ganzen Treiben etwas Schaurig-mystisches verlieh.