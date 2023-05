Im Ettenheimer Zirkus Paletti stehen Änderungen bevor: Ein zehnköpfiges Team hat ein neues Konzept erarbeitet, das bereits bei den kommenden Vorstellungen umgesetzt werden soll.

Beim Besuch der Hauptprobe, bei der sich die Artisten für den Auftritt beim Leichtathletikplatz in Herbolzheim vorbereiten, wird klar: Die Zirkusakrobaten sind motiviert und freuen sich darauf, das neue Programm vorzustellen. Doch wie kam es dazu, dass sich der Zirkus für ein neues Konzept entschieden hat? Akrobatin Natascha Spang erinnert sich: „Nach dem Besuch im Profizirkus ,Flic Flac’ in Trier im Jahr 2020 wurde im die Idee für ein übergreifendes Showkonzept geboren.“

Aufgrund der Pandemie wurden Neuerungen aufs Eis gelegt

Als die Mitglieder, die sich die Vorstellung vom Profizirkus „Flic Flac“ ansahen, ihre Gedanken bei den Palettis vorstellten, sei die Resonanz groß gewesen. Doch aufgrund der Pandemie wurde die Idee, etwas Neues an den Start zu bringen, erst einmal auf Eis gelegt.

Im vergangenen Jahr – zwischen den Vorstellungen in Ringsheim – wurde das Thema bei den Aktiven Palettis wieder aufgegriffen und besprochen. Durch zahlreiche Workshops wurden konkrete Pläne ausgearbeitet. Ein zehnköpfiges Team habe sich regelmäßig getroffen, um das Konzept zu erarbeiten, das später mit der Vorstandschaft immer wieder abgestimmt wurde.

Dabei soll das Programm der Berufsartisten aus Trier nicht kopiert werden – es soll den Artisten des Palettis eher als Vorbild dienen. So soll es künftig ein Thema geben, das sich durch die ganze Vorstellung zieht. Für den Zirkus Paletti ist diese Idee nicht unbekannt – schon in den ersten Vereinsjahren dienten Grimms Märchen als Leitfaden der Auftritte.

Artisten helfen bei Umbauten selbst mit

Die Übergänge zwischen den einzelnen Programmpunkten werden laut Spang „fließend“ sein und die Artisten helfen selbst bei den Umbauten auf der Manege mit. Damit besonders die Übergänge reibungsloser ablaufen, wurden im Rahmen des neuen Konzepts auch monatliche Trainingstermine festgelegt, um gemeinsam an den Übergangsphasen zu feilen und eventuell neue Ideen einzubringen.

„Der Zirkus soll einen neuen Anstrich bekommen, dabei soll aber nicht der unverwechselbare Flair und das Einzigartige des Zirkus Paletti verloren gehen“, fasst Spang das neue Konzept zusammen.

Außerdem neu wird in diesem Jahr auch ein Tribünen-Wagen mit rund 120 Sitzplätzen sein. Auch ein durchdachtes „Schattenkonzept“, das von der Sparkasse Offenburg/Ortenau unterstützt wurde, ist laut Spang geplant. Das soll ermöglichen, dass Besucher bei Mittagsvorstellungen nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind.

Weitere Infos zum Zirkus Paletti finden Interessierte im Internet auf der Webseite www.circus-paletti.de.

Die Vorführungen

Die kommenden Vorstellungen des Zirkus Paletti finden an folgenden Tagen auf dem Leichtathletikplatz in Herbolzheim statt: Samstag, 29. Juli; Sonntag, 30. Juli; Montag, 31. Juli; Dienstag, 1. August; Freitag, und Samstag, 4. und 5. August, jeweils um 15 und 20 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag, 2. und 3. August, jeweils um 20 Uhr: Am Sonntag, 30. Juli, findet um 10 Uhr ein Workshop statt und am Freitag, 4. August, ist nach der Show die After-Show-Party mit DJ Nick Rivers.