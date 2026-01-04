Auftakt in Freiburg: Donaueschinger Sternsinger treffen Erzbischof Stephan Burger

Jugendliche aus Donaueschingen erleben den bundesweiten Auftakt in Freiburg und treffen Erzbischof Burger. Die Segenstour geht zu Hause weiter.

Ein ganz besonderes Erlebnis durften die Sternsingerinnen und Sternsinger aus Pfohren erleben: Nach erfolgreicher Bewerbung wurden sie ausgewählt, an der bundesweiten Eröffnung der 86. Aktion Dreikönigssingen in Freiburg teilzunehmen. Insgesamt nahmen 23 Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen aus Pfohren, Wolterdingen und Aasen an der Veranstaltung teil.

Gemeinsam mit rund 1000 Sternsingerinnen und Sternsingern aus ganz Deutschland feierten sie die Auftaktveranstaltung im Freiburger Münster, organisiert vom Erzbistum Freiburg. Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein“ und dem diesjährigen Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ ermutigte Erzbischof Stephan Burger die Kinder zu ihrem Einsatz für eine gerechtere Welt.

Ein Höhepunkt war der feierliche Gottesdienst, der live von domradio.de übertragen und im Livestream gesendet wurde. Zusätzlich erhielt die Gruppe eine Führung durch die Münsterbauhütte und konnte persönlich einige Worte mit dem Erzbischof wechseln – ein unvergessliches Erlebnis.

Bei der bundesweiten Eröffnung der Sternsingeraktion in Freiburg waren auch Sternsinger aus Donaueschingen dabei. Foto: Stefan Eggert

Vor Ort geht es direkt weiter: Die Sternsinger in Pfohren und auf den Immenhöfen sind am 6. Januar unterwegs. Nach dem Entsendungsgottesdienst um 9 Uhr bringen sie den Segen in die Häuser der Gemeinde. Ein weiterer besonderer Höhepunkt folgt am 12. Januar: Eine Gruppe der Sternsinger darf Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart besuchen – ein eindrucksvolles Zeichen der Wertschätzung für ihr Engagement.