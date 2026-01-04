Auftakt in Freiburg: Donaueschinger Sternsinger treffen Erzbischof Stephan Burger

Jugendliche aus Donaueschingen erleben den bundesweiten Auftakt in Freiburg und treffen Erzbischof Burger. Die Segenstour geht zu Hause weiter.
Ein ganz besonderes Erlebnis durften die Sternsingerinnen und Sternsinger aus Pfohren erleben: Nach erfolgreicher Bewerbung wurden sie ausgewählt, an der bundesweiten Eröffnung der 86. Aktion Dreikönigssingen in Freiburg teilzunehmen. Insgesamt nahmen 23 Kinder, Jugendliche und Begleitpersonen aus Pfohren, Wolterdingen und Aasen an der Veranstaltung teil.