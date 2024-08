Auftakt in der neuen Landesliga Staffel 3

Der FC 07 Albstadt sicherte sich beim TSV Harthausen ein erstes Erfolgserlebnis in der neuen Liga.

Die Zollernteams starten auf Augenhöhe, müssen in der neuen Landesliga aber weiter Gas geben.









Der erste Spieltag in der neuen Landesliga Staffel 3 hatte es in sich. 23 Tore fielen in acht Begegnungen. Erster Tabellenführer ist nach einem 5:1-Auswärtssieg beim SV Nehren der FC Rottenburg. Dreifacher Torschütze war Oleh Stepanenko.