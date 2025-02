Auftakt in der Landesliga Staffel 3: Der TSV Harthausen macht den Anfang

1 Beim TSV Harthausen/Scher setzt Spielertrainer Akin Aktepe auf den Teamgeist. Fehlen wird den Scher-Kickern im Nachholspiel beim ambitionierten BSV Schwenningen aber Kapitän Fabian Maier. Foto: Kara

Für den TSV Harthausen/Scher wird es bereits am Samstag (15.30 Uhr) ernst. In der Landesliga geht es beim BSV Schwenningen wieder um Punkte.









Es geht wieder los und das mit einem Nachholspiel in der Landesliga III. Die Mannschaft von Spielertrainer Akin Aktepe muss beim BSV Schwenningen antreten. Die Fasnet soll dabei den Gastgebern nicht in die Quere kommen. Trainer Jago Maric sagt: „Wir haben die Fasnet mit den Spielern abgesprochen. Am Donnerstag durften sie raus und feiern. Am Freitag ist dann aber Training. Am schönsten wäre es, wenn wir am Samstag nach einem Sieg alle gemeinsam auf der Fasnet feiern könnten.“