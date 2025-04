„Wir möchten Partys veranstalten, die den Zeitgeist widerspiegeln“, sagt Marvin Hack, Gründer des neuen Projekts „Pressure X“, voller Vorfreude auf das erste Event des noch jungen Unternehmens.

„Pressure X“ wurde erst vor etwa sieben Wochen ins Leben gerufen, aber bereits jetzt zeigt sich, dass die Vision des Projekts auf großes Interesse stößt. Die erste Party wird am 12. April in der Expressguthalle in Schwenningen stattfinden und somit die „Exe“ mit einem Mix aus Techno, elektronischer Musik und House neu beleben.

Lesen Sie auch

Nur noch Resttickets an der Abendkasse

„Es hat richtig gekracht im Vorverkauf“, freut sich Hack, der die Stimmung rund um das Event mit Begeisterung beschreibt. Alle im Vorverkauf angebotenen Karten seien bereits ausverkauft, was für das Team von „Pressure X“ ein klarer Erfolg ist. „Deshalb haben wir uns entschieden, noch 100 zusätzliche Karten an der Abendkasse anzubieten“, erklärt er. Interessierte Gäste sollten jedoch pünktlich um 22 Uhr erscheinen, um sicherzugehen, dass sie noch hineinkommen. Hack ergänzt: „Es kommen sogar Leute aus Berlin, Ulm, Stuttgart und Freiburg – das zeigt, wie sehr die Leute Lust auf diese Art von Veranstaltung haben.“

Kultureller Mehrwert im Vordergrund

Gerade der kulturelle Mehrwert steht für „Pressure X“ im Vordergrund, was in den letzten Jahren in der Doppelstadt und insbesondere in Schwenningen gelitten hat. Deshalb seien noch mehr solcher Events für die nahe Zukunft geplant, auch in wechselnden Locations. „Ein Konzept für die Region, aus der Region.“ Genauere Infos zu den weiteren geplanten Partys könne Hack aber aktuell noch nicht preis geben.

Unsere Empfehlung für Sie Nachtleben in Schwenningen Expressguthalle ist mit Pressurex wieder da Still ist es geworden um die Expressguthalle. Doch jetzt sollen wieder Bässe wummern und die Party abgehen beim Schwenninger Bahnhof.

Vom ersten Event in der Expressguthalle erhofft sich Hack einfach eine „super Stimmung und das alle Leute sich einfach gemeinsam freuen und feiern“.

Besonders stolz ist er auf das DJ-Line-up, das mit talentierten, lokalen Künstlern aus der Region aufwartet. Einige von ihnen sind regelmäßige Gäste in einem der angesagtesten Techno-Clubs in Freiburg und sind bekannt dafür, das Publikum mit ihren Sets zu begeistern. Eine weitere Attraktion des Abends wird David Suono sein – ein international gefeierter DJ, der bereits in zahlreichen Ländern gespielt hat und sowohl Club- als auch Festivalcrowds mit seiner Musik begeistert. Neben ihm werden Øtrov, Schreiner & Rührer sowie Vertigo das Line-up vervollständigen und für abwechslungsreiche, energetische Sets sorgen.