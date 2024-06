Auftakt in Bad Segeberg: Karl-May-Spiele: Winnetou II - Ribanna und Old Firehand

2 Alexander Klaws reitet als Winnetou über die Freilichtbühne in Bad Segeberg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Es geht um Liebe, Verrat und Heldenmut: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben begonnen. Bei «Winnetou II - Ribanna und Old Firehand» stehen zahlreiche bekannte Schauspieler auf der Freilichtbühne.









Bad Segeberg - Mit einem furiosen Spektakel aus Action, Liebe, Verrat und Heldentum sind die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am Samstagabend in ihre 71. Saison gestartet. "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" ist das einzige Stück von Karl May, in dem sich Winnetou (Alexander Klaws) verlieben darf. Doch Ribanna (Sila Sahin) muss sich zwischen dem Häuptling der Apachen und dessen Freund Old Firehand (Jan Hartmann) entscheiden.