Auftakt in Australien: Reset für Formel 1 in Deutschland? Audi feiert Premiere

Früher war die Formel 1 in Deutschland eine ganz große Nummer. Für Ralf Schumacher wurden aber strategische Fehler gemacht. Nun stürzt sich Audi ins Formel-1-Abenteuer.
Melbourne - Auf dem Yarra River im Herzen von Melbourne legt Audi vor seiner Formel-1-Premiere als Werksteam einen Anker. Der deutsche Hersteller verwandelt ein Restaurantschiff während seines ersten Grand-Prix-Wochenendes in ein Hauptquartier für Fans. Audi will andocken, der milliardenschwere Auftritt in der Motorsport-Königsklasse soll dauerhaft in Erinnerung bleiben und Erfolg bringen. "Wir waren schon immer bereit", lautet einer der Slogans, mit dem der Rennstall vor Ort für wirbt.