1 Eindrucksvolle Illuminationen: Der Winterzauber beginnt am 25. November. Foto: Roland Beck

Es ist wieder so weit: Der Königliche Winterzauber der Burg Hohenzollern bei Bisingen startet diese Woche. Wir stellen zusammen, was man vorab wissen sollte.















Burg Hohenzollern - Die großflächigen Illuminationen der Burgmauern haben bereits im vergangenen Jahr für begeistertes Staunen bei den Besuchern gesorgt und werden es dieses Jahr sicher wieder tun. Dazu Fragen und Antworten:

Wann findet der Winterzauber statt?

Geöffnet ist der Winterzauber vom Freitag dieser Woche, 25. November, bis 8. Januar 2023, sonntags bis donnerstags von 15 Uhr bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 15 Uhr bis 21 Uhr.

Die Burg hat bis 8. Januar diese Ruhetage: 28. und 29. November, 5., 12., 19., 24. und 31. Dezember.

Was erwartet die Besucher?

Großflächige Illuminationen im Außenbereich und mit aufwendigen Weihnachtsdekorationen in den königlichen Gemächern. Die Besucher können nach Belieben über das Burggelände und durch die Innenräume flanieren und sich in die weihnachtliche Welt der Hoheiten und Majestäten entführen lassen.

Im Burghof wird der Hofgaukler Klausi Klücklich zum Duft von Glühwein und Waffeln schillernde Seifenblasen steigen lassen. Hin und wieder schaut auch der Nikolaus vorbei.

Können Kleingruppen wieder Hütten reservieren?

Zum gastronomischen Angebot gehören auch dieses Jahr wieder die Hütten im Burggarten, die winterlich dekoriert und beheizt sind. Gruppen von bis zu sechs Personen werden dort bewirtet. Die Hütten können vor Ort gemietet werden, Reservierung vorab sind nicht möglich.

Geöffnet hat zudem das Burgrestaurant, in dem mehrere Wintermenüs angeboten werden (siehe Info). Zudem lädt das Café Kira im dritten Stock auf Spendenbasis zu Kaffee & Kuchen ein. Die Spendengelder gehen an den Freundeskreis der Burg Hohenzollern sowie an die Kira-Stiftung.

Wie viel kosten die Eintrittskarten?

Beachten sollten Besucher, dass online gebuchte Karten günstiger sind als an der Abendkasse. Erwachsene bezahlen 22 Euro (an der Abendkasse 25 Euro), Kinder von 12 bis 17 Jahren 10 Euro (13 Euro) und Kinder bis 11 Jahre sind frei.

Die Tickets beinhalten auch die Gebühren für den Parkplatz und für den Shuttlebus, der zwischen Parkplatz und Burgeingangstor pendelt. An der Tageskasse werden nur Tickets verkauft, wenn noch Restkarten vorhanden sind. Es empfiehlt sich deshalb Tickets einige Tage vor dem Besuch zu buchen.

Was bedeutet das Zeitfenster, das man bei der Online-Buchung angeben muss?

Die Tickets können für einen bestimmten Tag mit einem bestimmten einstündigen Einlasszeitfenster gebucht werden. Das einstündige Einlasszeitfenster ist lediglich die Zeit, innerhalb der Besucher das Ticket am Eingangstor der Burg scannen lassen müssen und hat nichts mit der Verweildauer zu tun.

Wann sind Tickets am ehesten ausgebucht?

Erfahrungsgemäß ist der Königliche Winterzauber nach Angaben der Burg vor allem an Wochenenden vor 18 Uhr schnell ausgebucht. Empfohlen wird deshalb auch ein Besuch an Werktagen oder später am Abend – dann kommen die Illuminationen übrigens noch prächtiger heraus.