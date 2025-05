Gut 30 Menschen stehen – noch warm eingehüllt und mit der Badetasche über der Schulter – vor dem Eingang des Kneippbades und warten auf den allerersten Einlass dieser Saison.

Der leitende Schwimmmeister Enrico Krause lässt sie nicht warten und öffnet den Frühbadern das Gitter. Sein Kollege Sözer Vural händigt jedem zur Begrüßung eine mit einer Kappe, etwas Süßem, Duschgel und Schlüsselanhänger gefüllte Papiertüte aus.

Lesen Sie auch

Die Freibadsaison hat nun auch in Villingen begonnen. Unter den Ersten ist Rainer Schmidtchen, ein begeisterter Schwimmer, der aber noch lieber als in Freibädern in Seen schwimmt, wie er zugibt.

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger Bad Start in Freiluftsaison im Neckarbad Pünktlich zum Start der Freibadsaison im Kneippbad in Villingen wird im Schwenninger Neckarbad das Außengelände geöffnet.

Neben ihm wartet Tobias Schreiber auf den Einlass. Er ist vor vier Jahren aus dem Saarland hierher gezogen und freut sich über das ihm bisher unbekannte Angebot des Frühschwimmens. Er werde es auch in diesem Sommer drei- bis viermal pro Woche nutzten, sagt der Messtechniker.

Besonderer erster Tag

„Der erste Tag ist doch immer etwas besonderes“, findet Markus Striegel, der so früh gekommen ist, obwohl er gerade Urlaub hat. „Das wird wohl eher ein Dampfbad“, ulkt Marc Rottler mit Blick auf das Schwimmbecken, über dem das 23 Grad warme Wasser neblig verdunstet. Nach der frühmorgendlichen Sporteinheit habe er es zu seinem Job auf dem ehemaligen SABA-Gelände idealerweise nicht weit, sagt er.

Das 23 Grad warme Wasser erzeugt Dampfschwaden über dem Schwimmerbecken. Schwimmmeister Sözer Vural behält trotzdem den Überblick. Foto: Birgit Heinig

Teresa und Amina haben unter ihrem Bademantel schon die Schwimmanzüge an, ihre nackten Füße stecken in Badeschlappen. Die beiden zwölfjährigen Freundinnen sind mit Aminas Mama gekommen und freuen sich vor allem auf das Rutschen. Weil das Kneippbad in diesem Jahr nicht wie sonst an einem Feiertag öffnet, müssen die beiden Sechstklässlerinnen der Bickebergschule und des Hoptbühl-Gymnasiums nachher noch in die Schule.

Vorfreude aufs Bad

Georgia Heimes-Bruns kann sich nach einer Operation derzeit nur mit Hilfe von Krücken fortbewegen. „Sonst schwimme ich immer, jetzt werde ich stattdessen im Nichtschwimmerbecken Lauftraining machen. Im Wasser tut das einfach gut“, sagt sie und die Vorfreude ist ihr anzumerken.

Unter der an diesem Schlechtwettertag doch überraschend großen Anzahl an Schwimmerinnen und Schwimmern sind etliche Stammgäste, die es genießen, den Tag mit Bewegung zu beginnen. Manche kommen jetzt sogar wieder täglich, weiß Enrico Krause.

Die Öffnungszeiten

Das Kneippbad ist für Frühschwimmer täglich (außer Samstag und Sonntag) von 6.30 bis 7.30 Uhr geöffnet, danach wieder von 9 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr.