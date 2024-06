1 Der Moderator und Schlagersänger Stefan Mross sorgte schon vor dem Beginn der Sendung für ausgelassenen Stimmung bei den Besuchern und seinen Fans. Foto: Wölfle

Die Schlagersendung feierte in Rust den Beginn der neuen Staffel. Noch elf weitere Übertragungen aus dem Wasserpark „Rulantica“ stehen in diesem Jahr an. Außergewöhnliche Momente auf der Bühne sorgten für Begeisterung.









Der Auftakt in sein 20. Jahr bei der ARD-Unterhaltungsshow „Immer wieder sonntags“ ist Moderator Stefan Mross geglückt. Zusammen mit hunderten Zuschauern und vielen Schlagerstars feierte der beliebte Moderator am Sonntagvormittag bei strahlendem Sonnenschein zwei Stunden lang live in der „Immer-wieder-sonntags-Arena“ beim Wasserpark „Rulantica“ den Start in die Saison 2024. Mit insgesamt zwölf Fernsehsendungen möchte die Show in diesem Jahr punkten.