Mit einer Auftaktveranstaltung ist die neue Ausbildungsrunde der Europa-Miniköche in Baiersbronn gestartet. 24 Kinder sind mit von Partie bei der Ausbildung, die sich über zwei Jahre erstreckt. Dabei sind renommierte Partnerbetriebe mit im Boot.

Es geht wieder ans Werk: Der Startschuss für die neue Ausbildungsrunde der Europa-Miniköche in Baiersbronn ist gefallen. Die Kinder lernen Grundlagen der Hotellerie und Gastronomie bei renommierten Ausbildungspartnern kennen.

Bis Anfang August hatten Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren die Gelegenheit, sich als Europa-Minikoch zu bewerben. Mit der Auftaktveranstaltung im Rosensaal sind nun 24 Nachwuchstalente, die aus einer Vielzahl an Bewerbungen ausgewählt wurden, in die zweijährige Ausbildung gestartet, heißt es in einer Mitteilung der Baiersbronn Touristik.

Lesen Sie auch

Begrüßt wurden die Kinder und ihre Eltern von Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin von Baiersbronn, die den Teilnehmern auch ihre Arbeitskoffer mit professionellem Kochequipment – von der Kochkleidung bis zum Küchenmesser – überreichte.

Bei den kommenden 20 Monatstreffen erhalten die Miniköche neben der Vermittlung vom richtigen Umgang mit Lebensmitteln auch Einblicke in die Arbeitsbereiche der Hotellerie und Gastronomie. Gleichzeitig erwerben die Kinder dabei spielerisch Fähigkeiten, die sie später im privaten und im beruflichen Leben einsetzen können.

Praxis in den Hotels

Für die Praxisinhalte sind erneut die renommierten Partnerbetriebe Hotel Bareiss, Hotel Sackmann, Hotel Tanne und Hotel Traube Tonbach verantwortlich. Diätassistentin Gisela Hogenaar-Klumpp wird als theoretisches Pendant alles rund um eine gesunde und nachhaltige Ernährung vermitteln.

Am Ende der Ausbildung beweisen die Kinder in einer Prüfung bei der IHK Nordschwarzwald, dass sie sich handfestes Wissen in den Bereichen Ernährung, Lebensmittelzubereitung und Service angeeignet haben. Schirmherr der Baiersbronner Miniköche ist erneut Landrat Klaus Michael Rückert, der diese Rolle bereits seit vielen Jahren übernimmt.

Ansprechpartnerin für das Projekt Europa-Miniköche ist Carina Walz von der Baiersbronn Touristik, Kontakt: carina.walz@baiersbronn.de